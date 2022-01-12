В Днепровском метрополитене на днях произошел чрезвычайный курьезный случай. Хотя, наверное, главному герою ситуацию в какой-то момент стало на до смеха.

Как передает Depo.Днепр, юноша намеревался разрисовать вагоны метро. Для этого он спрятался в конструкциях сиденья. Объяснил, там он хотел дождаться, когда поезд прибудет в депо и уже там начать разрисовывать вагоны.

Однако осуществить задуманное не смог, потому что застрял в сиденье. Там и был "застукан" работниками метрополитена. Они вызвали полицию и угрожали парню физической расправой. Ведь за разрисованные вагоны в первую очередь наказывают работников метрополитены. Однако сам юноша похоже не слишком проникался своей дальнейшей судьбой. До приезда полиции он постоянно делал селфи.

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Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре неизвестный открыл стрельбу по окнам многоэтажки. Известно, что мужчина приехал во двор на своем транспорта и выйдя из машины неожиданно начал стрелять. Сделав несколько выстрелов, он сел в автомобиль и уехал. Напуганные жильцы дома вызвали полицию. Правоохранители быстро нашли стрелка. Однако объяснить зачем он стрелял, мужчина отказался. Проводит досудебное следствие.

Напомним, пенсионера пытали из-за 8 тысяч гривен: вопиющий случай на Днепропетровщине

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