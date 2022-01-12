В Днепре в парке Глобы озеро в очередной раз вышло из берегов. И теперь там вместо пешеходов плавают утки, сообщает "Телеканал 34".

И хоть некоторым жителям такое соседство нравится, есть горожане, которые возмущены постоянным выходом озера с берегов. Первым нравится наблюдать за птицами, кормить их. Другие считают, что городская власть ничего не делает, ведь такая ситуация повторяется постоянно.

Как сообщили в городском совете Днепра, повышение уровня воды обусловлено непогодой, царившей перед новогодними праздниками. Тогда в Днепре выпало более 50 сантиметров снега. А после того, как установилась плюсовая температура, снег превратился в воду и повысил уровень воды в водоемах.

С 7 января в парке начали работать сразу две помпы, которые постоянно откачивают воду. По словам заместителя руководителя КП "Дирекция территорий и объектов рекреации" Дмитрия Рихтера, повышение уровня воды происходит только при обильных осадках. В других случаях дождевая ливневая канализация справляется. В КП надеются ликвидировать потоп в парке в ближайшие дни. Называют даже конкретную дату-13 января.

Учитывая то, что синоптики в Днепре в ближайшие дни прогнозируют резкое снижение температуры, то незапланированное озеро превратится в огромный каток.

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