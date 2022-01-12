На этом месте уже было трагическое ДТП с трамваем.

В Днепре снова трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел утром 12 января на перекрестке улицы Пастера и проспекта Яворницкого.

Как сообщает "Телеканал D1", трамвай сошел с рельсов, когда пытался зайти в поворот. К счастью, на этот раз погибших и пострадавших нет.

Работники коммунальных предприятий пытаются устранить все препятствия, ведь в результате ДТП движение автотранспорта затруднено.

Примечательным является тот факт, что накануне Нового Года на этом участке трамвайных путей уже было страшное дорожно-транспортное происшествие, что ужаснула весь город. Вечером 28 декабря трамвай, сойдя с рельсов, сначала сбил женщину, а затем переехал ее. Потерпевшая скончалась до приезда врачей скорой помощи. В тот раз причиной аварии назвали обильные снегопады и не расчищенные трамвайные пути. Что повлекло аварию на этот раз пока неизвестно. Известно лишь то, что на путях снега не было.

Как уже сообщала Politeka, в Кривом Роге в конце прошлого года у старенького трамвая отказали тормоза во время движения. Известно, что водитель лишь успела прокричать пассажирам: "Держитесь крепче!". К счастью, во время этого ДТП никто не пострадал.

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