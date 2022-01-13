В Днепре водитель умер за рулем. Как
Известно, что в переулке Солнечный в электроопору врезался автомобиль "ЗАЗ". Когда на место происшествия прибыли полицейские и врачи, они выяснили, что водитель уже мертв.
По предварительным данным, мужчине стало плохо во время управления, он потерял сознание, и уже неуправляемая машина врезалась в столб. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "несчастный случай". Известно, что мужчина проживал в переулке, где произошла авария.
Сейчас тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Судебные эксперты должны восстановить полную картину трагического события.
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Как стало известно, на днях похожий трагический случай также произошел в Днепре. Водитель маршрутки, в которой находилось много пассажиров, скончался за рулем. Мужчина успел затормозить, это позволило предотвратить еще большую трагедию. Врачи смогли лишь констатировать смерть 56-летнего мужчины. Специалисты судебно-медицинской экспертизы должны установить причину внезапной смерти водителя.
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