В Украине за последние сутки зафиксирован резкий рост количества новых случаев заболеваемости на коронавирус. По
В Днепропетровской области сейчас сохраняется спокойная и контролируемая ситуация. По состоянию на утро 13 января, в регионе зафиксировано 362 новых случаев. Умерло-19 человек.
Больше всего случаев зарегистрировано в Днепре - 117 случаев, Кривом Роге - 84, в Павлограде - 43. В областном центре от коронавирус за минувшие сутки умерло 4 жители.
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Как уже сообщала Politeka, в Министерстве охраны здоровьем несколько дней подряд фиксируют ухудшение ситуации в нескольких областях Украины. Ц е свидетельствует о начале новой волны коронавируса. Так, в Херсонской и Сумской областях ухудшились сразу несколько показателей заболеваемости. На Херсонщине растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. На Сумщине увеличивается коэффициент выявления случаев инфицирования. Вчера он составлял уже 21.6%. Обе области сейчас находятся в "оранжевой" зоне. Все остальные регионы Украины - "желтые".
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