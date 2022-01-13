Сегодня, 13 января, родители учеников школ, расположенных в Центрально-Городском и Металлургическом районах, получили сообщение, что дети должны остаться дома.
Отмечается, что причиной отмены занятий является сообщение о минировании учебных заведений. Об этом
Как стало известно, правоохранители получили анонимное сообщение, в котором предупреждается, что все школы двух районов Кривого Рога имеют взрывчатку, которая может сдетонировать в любой момент.
"Я убью вас всех...", - говорится в сообщении.
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Как уже сообщала Politeka, похожее сообщение вчера получили школы Днепра. Однако, как сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, в учебных заведениях обучение не отменяли.
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