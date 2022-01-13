Полиция получила сообщение о минировании всех школ в двух районах города.

Сегодня, 13 января, родители учеников школ, расположенных в Центрально-Городском и Металлургическом районах, получили сообщение, что дети должны остаться дома.

Отмечается, что причиной отмены занятий является сообщение о минировании учебных заведений. Об этом сообщили в Telegram-канале " это Кривой Рог. Детка".

Как стало известно, правоохранители получили анонимное сообщение, в котором предупреждается, что все школы двух районов Кривого Рога имеют взрывчатку, которая может сдетонировать в любой момент.

"Я убью вас всех...", - говорится в сообщении.

За данными "Свои. Кривой Рог", сейчас в учебных заведений работают полицейские и кинологи. Спасателей пока не привлекали. В школах организовано дистанционное обучение. Некоторые родители считают это неудачной шуткой ученика одной из заминированных школ. Мол, не захотел идти в учебное заведение по морозу. Однако в полиции такую версию не считают основной. Особенно с учетом сообщением о минировании в разных городах Украины.

Как уже сообщала Politeka, похожее сообщение вчера получили школы Днепра. Однако, как сообщили в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета, в учебных заведениях обучение не отменяли.

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