Сегодня у криворожских спасателей и правоохранителей по-настоящему "горячо".

Уже второе сообщение за день о минировании социально значимых объектов получила СБУ в Кривом Роге.

Как сообщают "Свои. Кривой Рог", ближе к обеду 13 января на почту Службы безопасности пришло сообщение о минировании пяти торговых центров. При этом каких именно и в каком городе не отмечалось.

Но криворожские правоохранители сразу начали проверку торговых центров: провели эвакуацию персонала и посетителей. Проводится тщательная проверка помещений.

Такое сообщение о минировании торговых центров получили сбушники:

Как уже сообщала Politeka, сегодня правоохранители Кривого Рога получили сообщение о минировании всех школ двух районов города. Утром родители учеников получили сообщение с просьбой оставить детей дома. Учителя школ организовали онлайн-обучение. Все помещения школ тщательно проверяются полицейскими и кинологами. Учитывая то, что учебных заведений много, проверки могут продлиться до вечера.

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