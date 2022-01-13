Уже второе сообщение за день о минировании социально значимых объектов получила СБУ в Кривом Роге.
Как
Но криворожские правоохранители сразу начали проверку торговых центров: провели эвакуацию персонала и посетителей. Проводится тщательная проверка помещений.
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Такое сообщение о минировании торговых центров получили сбушники:
Как уже сообщала Politeka, сегодня правоохранители Кривого Рога получили сообщение о минировании всех школ двух районов города. Утром родители учеников получили сообщение с просьбой оставить детей дома. Учителя школ организовали онлайн-обучение. Все помещения школ тщательно проверяются полицейскими и кинологами. Учитывая то, что учебных заведений много, проверки могут продлиться до вечера.
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