Вопиющий случай произошел на днях в Кривом Роге. Об этом сообщила на своей Facebook-странице жительница Анна Манвелян.

Как рассказала женщина, ее сын едва не стал жертвой мошенников. 11 января на телефон 12-летнего мальчика, позвонил неизвестный и рассказал, что случайно пополнил его телефон. Мужчина попросил вернуть деньги. Ребенок растерялся и обратился за помощью к матери.

"Как только я взяла трубку то не смогла сразу понять собеседника. Он говорил очень быстро на "ломаном украинском", — написала Анна Манвелян.

На телефон ребенка сразу пришло сообщение о пополнении счета на 269 гривен. При этом женщина заметила, что Смс-ка пришла не от оператора, а с обычного телефонного номера.

"Не успела я прочитать сообщение, как неизвестный сразу перезвонил и вновь начал говорить так быстро, что я даже не могла слова вставить. Когда я начала задавать уточняющие вопросы, он стал путаться", — рассказала женщина.

Когда же неизвестный собеседник понял, что женщина ему не верит, начал ее обвинять, слать проклятия, писать разные сообщения. Несколько раз перезванивал и не давал возможности проверить счет.

"Когда же я все-таки перестала брать трубку и проверила счет, то выяснилось, что на балансе 0 гривен", — рассказала Анна Манвелян.

Женщина в очередной раз подчеркнула о необходимости сообщить детям, чтобы не брали трубки, когда звонят с неизвестного номера.

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