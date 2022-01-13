В Днепре автомобиль скорой помощи попала в настоящую ледовую ловушку. Как передает "Телеканал D1", автомобиль сначала застрял в большой луже. Которая из-за резкого снижения температуры покрылась льдом.

Пользователи социальных сетей распространили видео, где видно что колеса автомобиля прокручиваются на льду, однако сдвинуть с места "скорая помощь" не может.

Следует отметить, что это не первый случай, когда скорая помощь попадает в нестандартные ситуации из-за сложных погодных условий.

Как уже сообщала Politeka, 29 декабря к спасателям за помощью обратились врачи скорой помощи Каменского. Их автомобиль застрял в снежном сугробе. Спасатели тросами освободили карету скорой помощи.

На следующий день, в Кривом Роге врачи скорой снова обратились к спасателям. В этот раз, машина экстренной помощи, ехавшая на вызов, попала задним колесом в открытый люк, который был прикрыт снегом.

Спасатели, сделав самодельный настил из досок, смогли извлечь автомобиль скорой помощи. Освободившись от снежного плена врачи сразу направились на вызов.

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