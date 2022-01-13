В Днепре пенсионерка годами собирает мусор, который сначала хранила в собственной квартире, а когда тот перестал умещаться складирует под подъездом.

О вопиющем случае рассказала местная жительница Любовь Бурлакова на своей Facebook-странице. Женщина отметила, что 75-летняя женщина, долгое время жила в квартире гражданского мужа. В своей же собственной квартире просто складировала разный хлам. После того как там не осталось место, мусор хранился в той квартире, где жила женщина. После смерти мужа, пенсионерка переехала в собственный дом - свой хлам она перевезла вместе с собой.

"Ее вещи перевозили Газелью. Пришлось сделать несколько ходок, чтобы все перевезти. В мешках - спрессованный от времени мусор. Оно не вмещается в квартиру, поэтому все лежит под подъездом. Бабушка ничего не дает выбрасывать, — рассказала Любовь Бурлакова - соседе и председатель ЖСК в шоке. Только летом провели благоустройство двора".

Пользователи социальных сетей высказали предположение, что пожилая женщина болеет психическими заболеваниями. Кроме того, было отмечено, что со двора можно убирать мусор, ведь улица не является ее собственностью.

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