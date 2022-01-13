В Днепре пенсионерка годами собирает мусор, который сначала хранила в собственной квартире, а когда тот перестал умещаться складирует под подъездом.
О вопиющем случае
"Ее вещи перевозили Газелью. Пришлось сделать несколько ходок, чтобы все перевезти. В мешках - спрессованный от времени мусор. Оно не вмещается в квартиру, поэтому все лежит под подъездом. Бабушка ничего не дает выбрасывать, — рассказала Любовь Бурлакова - соседе и председатель ЖСК в шоке. Только летом провели благоустройство двора".
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Пользователи социальных сетей высказали предположение, что пожилая женщина болеет психическими заболеваниями. Кроме того, было отмечено, что со двора можно убирать мусор, ведь улица не является ее собственностью.
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