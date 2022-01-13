На пятницу, 15 января, в Днепропетровской области синоптики прогнозируют существенное ухудшение погоды. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.

Ночью столбик термометра опустится до 7 градусов мороза. Днем - 2-4 с отметкой плюс. Однако не перепады температуры волнуют синоптиков.

Так, согласно прогнозам днем 14 января ожидается сильный западный ветер. Его порывы могут достигать 25-28 метров в секунду. На дорогах будет гололедица. А из-за тумана видимость на дорогах будет составлять от 100 до 300 метров.

Такое заключение погодных условий соответствует ИИ (оранжевый) уровню опасности. Из-за непогоды может усложняться работа жилищно-коммунальной и энергетической отраслей, а также связи и автомобильного транспорта.

Как уже сообщала Politeka, по данным Укргидрометцентра на территории Украины ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега с дождем. А также сильный штормовой ветер. Днем будет плюсовая температура, а ночью - будут наблюдаться морозы.

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