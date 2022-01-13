На пятницу, 15 января, в Днепропетровской области синоптики прогнозируют существенное ухудшение погоды. Об этом
Ночью столбик термометра опустится до 7 градусов мороза. Днем - 2-4 с отметкой плюс. Однако не перепады температуры волнуют синоптиков.
Так, согласно прогнозам днем 14 января ожидается сильный западный ветер. Его порывы могут достигать 25-28 метров в секунду. На дорогах будет гололедица. А из-за тумана видимость на дорогах будет составлять от 100 до 300 метров.
Такое заключение погодных условий соответствует ИИ (оранжевый) уровню опасности. Из-за непогоды может усложняться работа жилищно-коммунальной и энергетической отраслей, а также связи и автомобильного транспорта.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
"Тушат десятки человек": под Киевом пылает масштабный пожар
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина показала их бессонные ночи с новорожденной: как сейчас выглядит крошка Элизабет
Эктор Хименес-Браво из «Мастер Шеф» заговорил о беременности Могилевской: «Такое лучше…»
Елена Кравец из "Квартал 95" взволнованно обратилась к украинцам: "Простите..."
Как уже сообщала Politeka, по данным Укргидрометцентра на территории Украины ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега с дождем. А также сильный штормовой ветер. Днем будет плюсовая температура, а ночью - будут наблюдаться морозы.
Напомним, стихия надвигается на Украину, погода резко испортится: в каких областях объявили I уровень опасности
Как писала Politeka, морозы до -19 ударят по Украине, где будет холоднее всего: "первый уровень опасности»
Также Politeka сообщала, сильнейшая магнитная буря вскоре накроет Украину: в какие дни может болеть голова