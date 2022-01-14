В Днепре на рабочем месте скончалась работница одного из ломбардов города. Как сообщает "Днепр Оперативный", ее тело в подсобном помещении заметили другая работница ломбарда.

Женщина обратилась в полицию и к врачам скорой помощи. Последние констатировали смерть. Известно, что погибшая в тот день жаловалась на боль в груди и повышенную температуру. Но вопреки плохому самочувствию продолжила работать. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Все причины смерти должно выяснить следствие. Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как уже сообщала Politeka, на днях скоропостижно скончался водитель рейсового микроавтобуса. Вероятно водителю стало плохо за рулем. К счастью, в момент трагедии, пассажиров в салоне автобуса не было.

По информации свидетелей, автобус двигался по улице Светлогорской, что в Кривом Роге. Внезапно он остановился. Прохожие, почувствовав неладное, вызвали полиции и медиков. Последние и констатировали смерть водителя. Однако что ее обусловило должна выяснить судебно-медицинская экспертиза.

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Также Politeka писала, что автобус с пассажирами загорелся во время движения, фото: "выгорел дотла"