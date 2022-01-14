Сидеть зимой в холодном доме по нраву немногим. Поэтому и пытаются жильцы утеплять свои квартиры. Большинство выбирает проверенные способы. Однако встречаются и оригинальные.

Так, на днях в одной из многоэтажек Днепра заметили двух рабочих, утеплили внешнюю стену дома... ковром. Соответствующее фото появилось в Telegram-канале "Х. Днепр". Фотография подписана "Утепление фасадов. Дорого-багато". Правда, вряд ли такой способ можно назвать успешным.

Следует отметить, что это уже не первый случай использования ковров не по назначению. Как уже сообщала Politeka, жители одного из домов по улице Краснопольской, прикрыли коврами ямы во дворе. Во время дождя в них образовывались настоящие глубокие озера. Поэтому жители решили данную проблему достаточно креативно.

Использовали ковровые дорожки, чтобы улучшить дорожное покрытие и жители проспекта Петра Калнышевского. Через некоторое время различить где ковер, а где асфальт было практически не возможно. А летом прошлого года ковер расстелили возле одного из киосков города, и даже дырку под растущее там дерево вырезали.

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