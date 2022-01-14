В Днепре произошло жуткая авария с пострадавшими. Как сообщает Информатор, вечером 13 января автомобиль Nissan столкнулся с трамваем.
По предварительным данным, легковой автомобиль ехал по улице Каруны в направлении улицы Янтарной. Из-за сильного гололеда водитель Nissan не смог вовремя затормозить и допустил столкновение с проезжающим трамваем. По словам водителя он начал тормозить метров за 70 до трамвайных путей. Однако этого оказалось недостаточно на скользкой дороге.
В результате аварии серьезно пострадал пассажир Nissan. Его скорой помощью доставили в больницу.
На месте ДТП работали правоохранители, которые должны установить все обстоятельства происшествия.
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Как уже сообщала Politeka, резкое ухудшение погоды затрудняет работу любому автотранспорту, а особенно автомобилям экстренных служб. Так, на днях в Днепре, в замерзшей луже застряла карета скорой помощи. Соответствующее видео появилось в социальных сетях. На нем видно, как скорая помощь пытается проехать лед, но колеса лишь прокручиваются. Сам же автомобиль даже не сдвигается с места.
Напомним, в центре Днепра трамвай сошел с рельсов: кадры с места ЧП
Также Politeka писала, что автобус с пассажирами загорелся во время движения, фото: "выгорел дотла"