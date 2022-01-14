На трассе в Днепропетровской области утром 14 января произошло жуткое дорожно-траспортное происшествие.

За информацией Национальной полиции в Днепропетровской области на автодороге между селами Песчанка и Новоселовка водитель легкового автомобиля ВАЗ не справился с управлением и неожиданно выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с рейсовым автобусом БАЗ, перевозившим пассажиров. От удара обе машины съехали в кювет и загорелись.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. сейчас его личность устанавливают правоохранители. Еще троим пострадавшим, среди которых есть ребенок, понадобилась помощь врачей. Они все были госпитализированы в ближайшую больницу.

Десять пассажиров рейсового автобуса смогли самостоятельно покинуть салон до того, как пламя распространилось.

На место аварии прибыли полицейские, врачи скорой помощи и спасатели. Последние смогли полностью ликвидировать пожар за пол часа. По предварительным данным площадь пожара составила 15 квадратов. Огонь полностью уничтожил оба транспортных средства.

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