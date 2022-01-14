В Кривом Роге провели срочную эвакуацию студентов Политехнического колледжа Об этом сообщает "Відкритий" со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Как стало известно. в полицию поступило анонимное сообщение о возможном минировании Политехнического колледжа. Неизвестный подрывник рассказал, что оставил в помещениях учебного заведения 300 килограмм тротила. Чтобы он не взорвался, требовал оставить в кустах возле колледжа 500 000 рублей, сообщают "Свои. Кривой Рог" со ссылкой на собственные источники. Оперативно была организована эвакуация студентов и преподавательского состава учебного заведения.

Через некоторое время в полиции города сообщили, что тщательно проверили помещение политехнического колледжа. Однако никаких взрывчатых предметов обнаружено не было.

Как уже сообщала Politeka, в Днепропетровской области почти ежедневно появляются сообщения о минировании учебных заведений или торговых объектов. Лишь на этой неделе правоохранители области вместе со спасателями, кинологами и взрывотехниками проверяли помещения школ в областном центре и Кривом Роге, нескольких торговых центров Днепра. В начале января было сообщено о минировании речного вокзала.

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