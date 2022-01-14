Из-за непогоды в Днепровском аэропорту не смог сесть самолет из Киева. Об этом сообщил на своей Facebook-странице глава службы автомобильных дорог Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Как отметил чиновник, из-за обледенения взлетной полосы самолет МАУ "Киев-Днепр", сделав круг над аэропортом, вернулся в Киев. Пассажиры этого рейса из столицы до Днепра добирались автобусом.

Как уже сообщала Politeka, непогода, которая периодически бушует на Днепропетровской области добавляет немало хлопот работникам коммунальных служб. Так, накануне нового года на регион обрушился снегопад. Тогда выпало более 60 сантиметров снега. Из-за чего было практически парализовано автомобильное движение в областном центре и на дорогах области. Для ликвидации последствий обильного снегопада на автодороги выехала специальная техника - "Бураны". Последний раз их использовали в Днепропетровской области четыре года назад.

За прошедшую неделю метеорологи Украинского гидрометцентра много раз объявляли штормовое предупреждение. И призывают горожан по возможности оставаться дома.

Напомним, в центре Днепра трамвай сошел с рельсов: кадры с места ЧП

Также Politeka писала, что автобус с пассажирами загорелся во время движения, фото: "выгорел дотла"