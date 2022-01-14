На Днепропетровщине злоумышленники пытались ограбить банкомат. Для этого использовали тротил, однако завершить задуманное так и не удалось.
Как
По предварительной версии, преступники имели с собой две тротиловые шашки. Они планировали взорвать банкомат и забрать деньги. Однако похоже все пошло не по плану. Даже, несмотря на сильный взрыв, добраться до наличных злоумышленники не смогли.
Сейчас полицейские устанавливают личности преступников. Следствие продолжается.
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Как уже сообщала Politeka, с 1 января 2022 года изменены требования к капиталам тех банков, что занимаются выдачей потребительских кредитов населения. Таким образом Национальный банк Украины пытается увеличить стойкость украинских банков к возможным кризисам в будущем, защитить сектор накопления и сохранить финансовую стабильность. Теперь украинские банки должны иметь средства на покрытие как кредитных, так и операционных рисков. Именно так работают банковские учреждения на международной арене.
Напомним, в центре Днепра трамвай сошел с рельсов: кадры с места ЧП
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