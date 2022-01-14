На Днепропетровщине злоумышленники пытались ограбить банкомат. Для этого использовали тротил, однако завершить задуманное так и не удалось.

Как сообщает "Никопольская правда", инцидент произошел около двух часов ночи 14 января в городе Покров. Известно, что банкомат одного из украинских банков находится в одноэтажном здании, рядом расположен магазин.

По предварительной версии, преступники имели с собой две тротиловые шашки. Они планировали взорвать банкомат и забрать деньги. Однако похоже все пошло не по плану. Даже, несмотря на сильный взрыв, добраться до наличных злоумышленники не смогли.

Сейчас полицейские устанавливают личности преступников. Следствие продолжается.

Как уже сообщала Politeka, с 1 января 2022 года изменены требования к капиталам тех банков, что занимаются выдачей потребительских кредитов населения. Таким образом Национальный банк Украины пытается увеличить стойкость украинских банков к возможным кризисам в будущем, защитить сектор накопления и сохранить финансовую стабильность. Теперь украинские банки должны иметь средства на покрытие как кредитных, так и операционных рисков. Именно так работают банковские учреждения на международной арене.

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