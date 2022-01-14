На Днепропетровщине третий день подряд увеличивается количество новых больных и летальных исходов от коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства здравоохранения Украины. За минувшие сутки в области врачи зарегистрировали 427 новых больных коронавирус. Умерло 16 человек. Больше всего случаев выявлено в Днепре (224), Кривом Роге (22) и Каменском (17).

С начала пандемии коронавирус в Днепропетровской области опасной болезнью заболели почти 250 тысяч жителей региона. Выздоровели более 230 человек. Умерло 9008 больных.

Как уже сообщала Politeka, в Киеве за последние дни ситуация с ковидом значительно ухудшилась. Возле лабораторий выстраиваются очереди чтобы сдать ПЦР-тест на коронавирус. Люди ждут, несмотря на сильные морозы. С чем связан такой всплеск желания провериться доподлинно неизвестно. Среди основных причин-увеличение количества больных.

В столице также увеличилось количество желающих вакцинироваться. Это связано в первую очередь с тем, что без COVID-сертификатов нельзя посещать торгово-развлекательные центры, кинотеатры и другие учреждения.

Напомним, в Минздраве раскрыли новые данные по COVID-19 в Одесской области

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