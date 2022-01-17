В Днепре рухнула стена дома. Инцидент произошел около 6 часов вечера 15 января, передает Информатор .

Субботним вечером жители общежития по ул. Котляревского узнали, что в подвальном помещении разрушился перестенок. Он просто упал и повредил коммуникации: трубы водоснабжения и отопления. Пока аварийная бригада ехала на вызов, жители дома собственноручно убрали куски стены и перекрыли воду.

Это общежитие ранее принадлежало Нижнеднепровскому трубопрокатному заводу. Однако 15 лет назад предприятие передало его в собственность городу. Как отмечают жители, в то время коммуникации и общее состояние общежития было удовлетворительное. Сейчас же дом находится в аварийном состоянии. Во-первых, отсутствие гидроотвода происходит усадка здания. Во-вторых, постоянно появятся новые трещины, а старые увеличиваются. Есть даже такие, в которые влезет кулак взрослого человека.

Жители общежития живут годами без горячей воды. Сейчас здесь проживает 400 человек. Есть пожилые люди, семьи с детьми. Для того, чтобы им всем помыться есть только 8 душевых кабинок. Однако воду приходится греть в ведрах. На втором этаже, где проживает 50 человек, только два туалета. Другие, из-за неисправности, зацементировали коммунальщики.

В помещении постоянно сыро, на стенах грибок и плесень.

"После того, как дом дал усадку, одна из стен передавила канализационную трубу. Поэтому теперь дважды в месяц подвал заливает фекалиями из-за забитой канализации", — рассказывают жители общежития.

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