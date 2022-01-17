В Днепре пьяный молодой человек снес забор и указатель. Как сообщает "Днепр оперативный", 20-летний водитель Lexus на большой скорости ехал на Набережной Победы За стороны Южного моста.

Однако в определенный момент молодой человек не справился с управлением и съехал с проезжей части на тротуар, снеся попутно курсор и забор. Момент аварии был зафиксирован камерой видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Водитель не пострадал.

Прибывшие на место ДТП полицейские заметили у водителя все признаки опьянения. Однако пройти медицинское освидетельствование молодой человек на отрез отказался. На него было составлено несколько протоколов за административные нарушения. Среди них и за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщала Politeka, на прошлой неделе на трассе в Днепропетровской области столкнулись легковушка ВАЗ и автобус БАЗ. В результате аварии оба транспортные средства вылетели в кювет и загорелись. Водитель легковушки погиб на месте. Спасателям понадобилось пол часа чтобы обуздать пожары. Однако за это время огонь полностью уничтожил и легковой автомобиль, и автобус. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ужасного дорожно-транспортного происшествия и устанавливают личность погибшего водителя.

Напомним, в центре Днепра трамвай сошел с рельсов: кадры с места ЧП

Также Politeka писала, что автобус с пассажирами загорелся во время движения, фото: "выгорел дотла"