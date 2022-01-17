В одном из супермаркетов города мужчина не захотел платить за товар и набросился на кассира. ЧП произошло 16 января, сообщает "Днепр Оперативный".

Как стало известно, 30-летний молодой человек пытался уйти из супермаркета не оплатив две бутылки пива. Женщина-кассир сделала ему замечание и требовала уплатить за товар.

Однако молодой человек неожиданно вытащил нож и начал угрожать. После этого ударил женщину рукой по лицу. неадекватный покупатель попытался скрыться, но был задержан охраной супермаркета. После чего он был передан полицейским, прибывшим на вызов. Правоохранители должны установить причины агрессивного поведения молодого человека.

Как уже сообщала Politeka, в Одессе на прошлой неделе правоохранителям пришлось ловить женщину, что находилась под действием наркотических веществ. Как стало известно, женщина вломилась в чужую квартиру и забаррикадировалась в ней. Инцидент произошел в элитном районе Южной Пальмиры. Как стало известно, сначала женщину заметили охранники дома. Но когда ее пытались поймать, она позвонила в первую попавшуюся квартиру. Дверь открыл ребенок, женщина ворвалась в квартиру и закрылась в одной из комнат. На просьбу открыть дверь, она начала все громить. Полицейским удалось поймать неадекватную женщину и направили ее в полицейский участок. Теперь ее судьбу будут решать правоохранители.

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