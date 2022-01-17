На крыше магазина застряла собака. Спасателям пришлось разворачивать настоящую спасательную операцию, чтобы спустить вниз четвероногого бедолагу.
Как
Спасатели поднялись на крышу здания и животное было настолько напугано, что не подпускала к себе никого. Поймать собаку смогли лишь с помощью специальных устройств. Спасатели спустили животное на землю и отпустили его.
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Как уже сообщала Politeka, в Харьковской области правоохранители ищут изверга, который издевается над животным. Как стало известно, на днях случайная прохожая нашла на улице мертвую собаку. Причем видных признаков насилия на теле животного не было. Однако ту полиции сообщили, что за последнее время в районе из 17 котов осталось только 3. Теперь же неизвестный переключиться на собак. Харьковскими правоохранителями было возбуждено уголовное дело по факту издевательства над животными.
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