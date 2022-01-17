В центре Днепра, на проспекте Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с машиной патрульных, передает "Відкритий".

Авария произошла на перекрестке с улицей Казакевича. Известно, что автомобиль патрульных полицейских выезжая со второстепенной дороги не уступил легковому автомобилю.

Момент столкновения был зафиксирован камерой видеонаблюдения Ситуационного центра Днепра. Пока неизвестно, есть ли в этой аварии пострадавшие. Но, учитывая то, что ДТП произошло на участке с оживленным движением автомобилей, проехать там слишком сложно.

На месте аварии работают правоохранители, которые должны установить все обстоятельства происшествия.

Как уже сообщала Politeka, на прошлой неделе в Днепре произошло несколько чрезвычайных событий, которые были вызваны смертью водителей за рулем. Так, днем 13 января автомобиль ЗАЗ врезался в электроопору. Когда на место аварии прибыли правоохранители и медики, они обнаружили за рулем водителя без признаков жизни. По предварительной версии мужчина скоропостижно скончался за рулем.

Несколькими днями ранее, скончался 56-летний водитель маршрутного автобуса. Как сообщили пассажиры, которые в то время были в салоне, водитель ехал за рулем и внезапно почувствовал себя плохо. Мужчина успел затормозить. Когда медики прибыли на место вызова, они лишь констатировали его смерть.

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