В Днепре обнаружили кондуктора, которая, похоже, пытается сэкономить на цветках. Она выдает пассажирам не целый билет.
Как
"Сначала кондуктор спрашивает, куда нужен талончик: на метро или только на трамвай. Если последний вариант, то выдает лишь половинку талончика", - рассказала женщина. Та добавила, что когда она началась возмущаться такими действиями кондукторши, то ей дали двойной талон.
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Данное сообщение вызвало оживленное обсуждение. Были корреспонденты, вставшие на сторону горе-кондукторши. Однако большинство пользователей социальных сетей отметили, что такие действия являются неправомерными и должны быть наказаны.
Как уже сообщала Politeka, с нового года в Днепре возобновили движение социального автобуса. В нем ниже стоимость проезда. Как отметили в главном админздании города, этот транспорт призван несколько разгрузить общественный транспорт в часы пик и улучшит перевозку пассажиров в отдаленные районы города. Однако по предварительно озвученному графику будет курсировать таким автобус только раз в день. От конечной остановки он будет отправляться в рейс в 6.10 утра.
Напомним, в центре Днепра трамвай сошел с рельсов: кадры с места ЧП
Также Politeka писала, что В Днепре будет запрещен выезд: назван адрес и причину