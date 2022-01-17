В Днепре местному жителю продали просроченные лекарства. При чем, как сообщает "Днепр оперативный", это было сделано сознательно.

Срок не годности лекарств пытались скрыть с помощью наклейки с новой датой. Муж сделал видео и рассказал как ему продали БАД, имеет срок просрочки в полтора года.

Стоимость средства, которое приобрели в аптеке известной сети, почти 200 гривен. На видео зафиксирована наклейка с датой годности 2022 года. Однако когда наклейку сняли, на упаковке обнаружили новую дату годности. Которая отличается от предыдущей на полтора года.

Известно, что мужчина отнес приобретенное средство в аптеку и там ему вернули деньги.

Как уже сообщала Politeka, в этом году внедряется массовая практика электронных рецептов. Уже с первого апреля все антибиотики можно будет приобрести только по электронному рецепту. Для того, чтобы получить лекарство, сначала нужно обратиться к семейному врачу, который выпишет рецепт в электронной системе здравоохранения. Пациент же получит лишь номер рецепта и информацию о лекарственном средстве. И уже в аптеке провизор по номеру должен выдать лекарство.

Напомним, медицинские услуги по-новому, в Минздраве раскрыли, что изменится в этом году: "в приложении действие появятся..."

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