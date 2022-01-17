На Днепропетровщине на водоеме погиб мужчина. По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, утром 17 января произошел несчастный случай на реке Самара в деревне Богуслав.

Спасателям сообщили, что 73-летний мужчина пытался перейти реку по льду. Однако провалился в воду. На берег самостоятельно выбраться не смог и погиб.

Спасатели с помощью резиновой лодки и специального снаряжения достали тело мужчины находилось в воде на расстоянии, ориентировочно 6 м от берега.

Спасатели в очередной раз отмечают, что лед не является безопасным местом для переправы с одного берега на другой. Поэтому следует соблюдать правила безопасности, чтобы сохранить собственную жизнь.

Как уже сообщала Politeka, в начале января на Днепропетровщине 13-ричний юноша спас двух подростков, оказавшихся в проруби. Дети провалившись в воду, звали на помощь. Не раздумывая, юноша бросился на лед. Однако собственных сил спасти обоих подростков не хватало. К счастью, ему на помощь пришел неизвестный прохожий. вдвоем они вытащили детей на берег и вызвали скорую помощь.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, 13-летний парень будет номинирован на премию во всеукраинской акции «Герой-спасатель года».

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