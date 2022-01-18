В Днепропетровской области, в городе Марганец был жестоко избит 81-летний пенсионер. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, пожилой мужчина получил серьезные травмы головы, от которых умер вскоре в больнице.
Как стало известно, в ночь с 11 по 12 января, в частный дом пенсионера ворвались неизвестные. Они жестоко избили дедушку, а потом забрали из дома три тысячи гривен, банковские карты и мобильные телефоны. Именно из-за отсутствия последних, пострадавший мужчина не смог вовремя обратиться за помощью. только 13 января он был госпитализирован в больницу. Но там, несмотря на все усилия врачей, пенсионер умер.
14 января в полицию обратился сын потерпевшего. Во время проведения следственных действий, правоохранители выяснили, что к совершению этого преступления причастны три человека: двое мужчин и женщина. Все - местные жители. 31-летний и 38-летний мужчины уже имеют судимости. В помещениях всех трех подозреваемых были проведены обыски. Во время которых, у одного мужчины, изъят предмет похожий на огнестрельное оружие.
В конце прошлой недели двум мужчине и 45-летней женщине было объявлено о подозрении. Все трое задержаны. Сейчас они находятся под стражей. Следует отметить, что в случае доказательства вины им грозит наказание в виде заключения сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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