На этой неделе знаменитых "крещенских морозов не прогнозируют.

В ближайшие дни жителей Днепропетровской области ждет ухудшение погодных условий. Ночные морозы, снег, сильные порывы ветра прогнозируют метеорологи. Об этом сообщает gorod.dp.ua со ссылкой на руководителя Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василия Гринчака.

Во вторник, 18 января, на территории области ожидается гололед, снег и ветер. Синоптики прогнозируют, что его порывы в течение дня составят 17-22 м/с. Температура днем будет в пределах 0...-5 градусов.

На Крещение суровых морозов не прогнозируется. Но и потеплений тоже не будет. 19 января столбик термометра будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза. Будет идти снег, на дорогах - сохранится гололед. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Утром 20 января в область придет юго-западный ветер. Благодаря чему воздух днем прогреется до +3 градусов тепла. Однако порывы составят 20 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки -2 мороза.

В пятницу, 21 января, синоптики прогнозируют снег с дождем. Будет немного теплее. Днем температура составит +5 градусов. Ночью будет 0.

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