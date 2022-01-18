В ближайшие дни жителей Днепропетровской области ждет ухудшение погодных условий. Ночные морозы, снег, сильные порывы ветра прогнозируют метеорологи. Об этом
Во вторник, 18 января, на территории области ожидается гололед, снег и ветер. Синоптики прогнозируют, что его порывы в течение дня составят 17-22 м/с. Температура днем будет в пределах 0...-5 градусов.
На Крещение суровых морозов не прогнозируется. Но и потеплений тоже не будет. 19 января столбик термометра будет колебаться от 2 до 7 градусов мороза. Будет идти снег, на дорогах - сохранится гололед. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
Утром 20 января в область придет юго-западный ветер. Благодаря чему воздух днем прогреется до +3 градусов тепла. Однако порывы составят 20 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметки -2 мороза.
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В пятницу, 21 января, синоптики прогнозируют снег с дождем. Будет немного теплее. Днем температура составит +5 градусов. Ночью будет 0.
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