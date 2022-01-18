Утром 18 января на электронную почту СБУ поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога. Как сообщают "Свои. Кривой Рог" на этот раз автор письма назвался российским шпионом.

Автор сообщения требует выкуп в размере 50 тысяч гривен. В противном случае обещает, что взрыв прогремит через три часа.

"Погибнут тысячи ваших детей", — угрожает подрывник.

Учебный процесс был приостановлен в школах Центрально-Городского и Металлургического районов. Родителей учеников младших классов попросили забрать детей домой, сообщает НВ.

В полиции Кривого Рога также отмечали, что учебные заведения сейчас проверяются правоохранителями. Помещения школ осматривают взрывотехники, кинологи и полицейские. К работе пока не привлекали спасателей. Сегодня все общеобразовательные учебные заведения города будут проверены. Однако останавливать образовательный процесс должны решать районные отделы образования. Известно, что часть учеников городских школ уже учится дистанционно.

Как уже сообщала Politeka, в течение нескольких месяцев постоянно появляются сообщения о минировании различных объектов инфраструктуры. Под "прицел" попадают один на один учебные заведения, торгово-развлекательные центры и другие значимые объекты. Каждое сообщение тщательно проверяется, но ни разу, к счастью, взрывчатки не было найдено.

Напомним, в Кривом Роге срочно эвакуировали студентов: подрывник требует выкуп в рублях

Также Politeka писала, что ЧП на речном вокзале в Днепре, слетелись медики и копы: кадры происходящего