При ребенке была записка, в которой отмечается, что его родителей искать не стоит.

В Днепропетровской области в одном из супермаркетов была оставлена новорожденная девочка. Как сообщает "Днепр. Регион" опекает ребенка благотворительный фонд "Обними меня".

По словам основательницы БФ Аллы Калиточки, ребенок был найден в воскресенье, 16 января. Рядом з ним біла записка, в которой указівалось, что оставили новорожденного намеренно. Поэтому искать родителей девочки не стоит.

Новорожденную малышку сразу госпитализировали в детскую больницу. Врачи оценили ее состояние как тяжелое, однако можно спасти. Благодаря волонтерам были собраны лекарства и необходимые средства на первое время. Тем не менее впереди девочку ожидает длительное лечение.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Запорожской области было найдено тело 11-летнего Максима Самофалова. В течение пяти месяцев ребенок числился в розыске как безвестно пропавший. Максим был воспитанником школы-интерната. Известно, что тело погибшего, правоохранители нашли закопанным в погребе одного частного дома, который расположен на территории Якимовской ОТГ в Запорожской области. На данный момент тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти. В убийстве ребенка подозреваются двое ранее судимых мужчин. Правоохранители предполагают, что летом прошлого года они похитили мальчика, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили.

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