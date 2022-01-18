В Днепре во время движения у маршрутки отвалилось колесо. Об этом сообщили корреспонденты Telegram-канала "Х. Днепр".

Авария произошла на улице Калиновой. Известно, что сначала пассажиры слышали громкий тормозных колодок. А потом у микроавтобуса внезапно отвалилось левое заднее колесо. Транспорт наклонился в сторону.

Несмотря на то, что в салоне маршрутки на момент аварии находились пассажиры, к счастью, из них никто не пострадал. Сейчас автобус стоит на проезжей части, однако движению транспорта не мешает.

Как уже сообщала Politeka, микроавтобусы работающих на городских маршрутах давно вызывают нарекания жителей Днепра. В социальных сетях периодически появляются фото и видеодоказательства того, что ездить на таком транспорте крайне опасно.

Так, в конце прошлого года, горожане сообщили о водителе, который управлял переполненной маршрутке практически вслепую. В Сети появилось видео, где водитель едет с заледеневшими окнами. При чем вариант остановиться и отчистить окна от слоя льда им, похоже, даже не рассматривался.

Чуть раньше, по улицам Днепра курсировала маршрутка, в которой во время движения рассыпалось заднее стекло. Учитывая низкую температуру на улице, ехать таким транспортом стало крайне некомфортно. Но водитель на это не обращал внимания и продолжал развозить пассажиров. Остановить его смогли лишь полицейские.

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