В Днепре призывают водителей по возможности не пользоваться собственным автотранспортом. А в случае пользования, не оставлять его на обочине. Об этом сообщили в прессслужбе Днепровского городского совета.

Как уж сообщала Politeka, на этой неделе синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. На дорогах ожидается гололедица, будет идти снег.

С ночи на дорогах областного центра выехала специальная коммунальная техника, которая должна чистить автодороги. На тротуарах, по информации прессслужбы 18 января работают мини-машины для расчистки от снега.

Сейчас снегоуборочная техника в первую очередь работает на мостах, путепроводах, подъемах и спусках дорог. Поэтому городская власть обращается к владельцам автотранспорта с просьбой не выезжать без необходимости в город, а также не оставлять автомобили на обочине. Для корректной работы снегоуборочной техники нужен максимально свободный проезд.

Также в мэрии Днепра отметили, что несмотря на непогоду, все городские маршруты работают согласно обычному графику. Интервалы движения общественного транспорта также не менялись.

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