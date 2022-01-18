В Днепре призывают водителей по возможности не пользоваться собственным автотранспортом. А в случае пользования, не оставлять его на обочине. Об этом
Как уж сообщала Politeka, на этой неделе синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий. На дорогах ожидается гололедица, будет идти снег.
С ночи на дорогах областного центра выехала специальная коммунальная техника, которая должна чистить автодороги. На тротуарах, по информации прессслужбы 18 января работают мини-машины для расчистки от снега.
Сейчас снегоуборочная техника в первую очередь работает на мостах, путепроводах, подъемах и спусках дорог. Поэтому городская власть обращается к владельцам автотранспорта с просьбой не выезжать без необходимости в город, а также не оставлять автомобили на обочине. Для корректной работы снегоуборочной техники нужен максимально свободный проезд.
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Притула после «Україна має талант» высказал, что думает о Евгении Коте: «У него есть сторона…»
«Давай ты будешь новой Холостячкой»: экс-жена Джеджулы радуется жизни с экс-кавалерами Огневич
Звезда "Мастер Шеф 11" возвращается на Битву сезонов: "Посмотрим, куда теперь..."
В Днепре рухнула стена общежития, видео: «400 человек, в том числе и дети…»
Также в мэрии Днепра отметили, что несмотря на непогоду, все городские маршруты работают согласно обычному графику. Интервалы движения общественного транспорта также не менялись.
Напомним, пьяный водитель сносил все на своем пути: видео момента аварии в Днепре
Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Днепропетровщине, фото: полиция ищет виновных