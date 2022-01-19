Врачи Днепропетровщины фиксируют значительное увеличение количества новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию. Об этом
За минувшие сутки в области COVID-19 заболело 414 жителей. 10 человек умерло. При этом по состоянию на утро 18 января было зафиксировано 286 новых больных.
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С начала пандемии опасной болезнью в Днепропетровской области заболело почти 250 тысяч жителей. Умерло - 9058 человек.
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Как уже сообщала Politeka, на днях Министерство здравоохранения Украины опубликовало симптомы, которые могут быть подтверждением нового штамма коронавирус "Омикрон". Медицинские чиновники подчеркнули, что чаще всего новый штамм напоминает обычное простудное заболевание. У пациентов наблюдаются насморк, головная боль, чихание, боль в горле. Больной чувствует постоянную усталость.
Но несмотря на такие, довольно привычные симптомы, "Омикрон" может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные исходы.
Напомним, что в Минздраве предупредили о последствиях штамма "Омикрон" и возможностях нового локдауна.
Как сообщала Politeka, третья прививка от коронавируса: в Минздраве сделали важное заявление, сколько будет действовать сертификат.
Также Politeka писала, о тысячу за вакцинацию: что делать тем, кто не получил деньги в этом году.