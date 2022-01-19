В Днепре коммунальщики работали ночью, чтобы ликвидировать все последствия непогоды. Как
Чтобы устранить все негативные проявления зимней погоды в течение ночи в Днепре работали машины с посыпочной техникой, погрузчики, самосвалы, минитехника и бригады дорожных работников. По состоянию на 7 часов утра 19 января было использовано 770 тонн комбинированной смеси, 1 106 тонн пескосоляной смеси и 74 тонны соли.
Как
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Как уже сообщала Politeka, 18 января городские власти Днепра обратились к автовладельцам с просьбой оставить свои машины дома. В том случае, когда это невозможно, не парковать их на обочине дорог. Это соответствует полноценной работе коммунальной техники. В областном центре, несмотря на непогоду, общественный транспорт работает без перебоев. К тому же в город пускают фуры и другие грузовые автомобили.
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