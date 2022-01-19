В Каменском будут судить воспитательницу местного детского сада. Как
По данным дела, во время проверки воспитательница предъявила поддельный сертификат о вакцинации, который ранее приобрела в сети Интернет.
По данному факту правоохранителями было открыто уголовное производство по статье 358 (ч. 4) УКУ - Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Согласно действующему законодательству теперь воспитательнице грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести или ограничение свободы на срок до двух лет.
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Как уже сообщала Politeka, украинцы, что приобрели поддельные сертификаты могут их аннулировать избежав наказания. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, необходимо обратиться к своему семейному врачу. Он, в свою очередь, самостоятельно сообщит о факте подделки в полицию, а пациента направит на вакцинацию.
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