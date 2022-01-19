В Каменском будут судить воспитательницу местного детского сада. Как сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры, женщине инкриминируют подделку сертификата о вакцинации от коронавірусної инфекции.

По данным дела, во время проверки воспитательница предъявила поддельный сертификат о вакцинации, который ранее приобрела в сети Интернет.

По данному факту правоохранителями было открыто уголовное производство по статье 358 (ч. 4) УКУ - Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов. Согласно действующему законодательству теперь воспитательнице грозит штраф в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести или ограничение свободы на срок до двух лет.

Как уже сообщала Politeka, украинцы, что приобрели поддельные сертификаты могут их аннулировать избежав наказания. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, необходимо обратиться к своему семейному врачу. Он, в свою очередь, самостоятельно сообщит о факте подделки в полицию, а пациента направит на вакцинацию.

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