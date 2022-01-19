В Днепре врачи областной больницы едва спасли жизнь двухлетнему малышу. А повлекла смертельную опасность популярная игрушка - магнитный конструктор.

О неординарном случае в своих практике рассказали врачи Днепропетровской областной детской больницы на своей Facebook-странице. К медикам обратились родители 2-летнего мальчика с жалобами на боли в животе. Мать сообщила, что ребенку на праздники подарили магнитный конструктор. Через три дня, после того, как малыш поигрался популярной игрушкой, появились боли.

Врачи, не теряя время, сразу направили маленького пациента в операционную. Уже там, в течение несколько часов две команды хирургов и эндоскопистов проводили удаление инородных тел. Врачи сообщили, что магнитные шарики конструктора находились на разных уровнях желудочно-кишечного тракта: в тонком кишечнике и в просвете двенадцатиперстной кишки.

Как отметил заведующий отделением эндовидеохирургии Сергей Коваль, несмотря на сложность операции, ребенку очень повезло. Прежде всего родители быстро среагировали на плохое самочувствие ребенка. Поэтому удалось избежать большей беды - слипание стенок кишечника. Но все же некоторые магниты уже успели продырявить кишечник. Также врачи удалили пораженные части ЖКТ, почерневшие - из-за сильного сжимания магнитов.

После операции мальчик пять дней провел в реанимации. Сейчас маленький пациент переведен в хирургическое отделение. Его ждет длительная реабилитация.

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