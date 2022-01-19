В Кривом Роге городские власти переводят учеников общеобразовательных школ на дистанционное обучение. Об этом
Причиной такого решения являются ежедневные сообщения о минировании учебных заведений города. По информации соответствующее решение было принято на экстренном заседании, которое прошло у горисполкома Кривого Рога 19 января. Городские власти заявляют, что этот шаг является вынужденным. Дети будут учиться дистанционно до конца этой недели.
Как уже сообщала Politeka, в последнее время Днепропетровщину накрыла волна сообщений о минировании. Не проходит и дня, чтобы в полицию или СБУ не поступало сообщение о минировании учебного заведения или торгово-развлекательного центра. 18 января в Службу безопасности Украины поступило сообщение о минировании всех школ Кривого Рога. Автор письма назвался российским шпионом и требовал выкуп в размере 50 тысяч гривен. В течение дня правоохранители проверили все школы города. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
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На прошлой неделе в милицию поступило сразу несколько сообщений о минировании. Так, утром 13 января взрывотехники вместе с кинологами искали взрывчатку в школах Центрально-Городского и Металлургического районов, вечером проверяли сообщение о минировании пяти торгово-развлекательных заведений города.
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Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на Днепропетровщине, фото: полиция ищет виновных