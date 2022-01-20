В Днепре хотят продать аттракционы, которые сейчас расположены в одном из местных парков. Как сообщает Телеканал D1, на популярной платформе онлайн-объявлений OLX, на днях появились соответствующие объявления.

Все три аттракциона - "Колесо обозрения", "Автодром" и "Американские горки" - расположены в парке Глобы. И именно их владелец хочет продать. За популярное "Колесо обозрения", высотой 25 метров, хотят 1,7 миллиона гривен. Этот аттракцион является разборным. В объявлении также отмечается, что окупаемость этого аттракциона составляет три года.

Чтобы стать владельцем "американских горок" также следует оплатить 1,7 миллиона гривен. По информации владельца, аттракцион изготовлен в 2000 году, однако в 2019 прошел капитальный ремонт.

Почти вдвое дешевле просят за аттракцион "Автодром" - 852 тысячи гривен. По заверению владельца, этот бизнес также окупится в течение трех лет.

Учитывая то, что в объявлениях указывается в на продажу также есть и другие аттракционы, не исключено, что парк Глобы может потерять свои популярные развлечения.

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