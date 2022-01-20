Пьяного водителя маршрутки с пассажирами задержали патрульные на днях в Днепре. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Как стало известно, патрульные заметили маршрутки, которая курсировала по городу, нарушала правила дорожного движения. Правоохранители остановили Mercedes Benz, после того, как последний проехал на запрещенный свет светофора. У 66-летнего водителя были все признаки алкогольного опьянения. Специальный прибор Drager обнаружил в крови мужчину 0,91 промилле спиртного. Такое количество алкоголя приводит к нарушению равновесия, нечеткости речи, замедление скорости реакции, нарушение самоконтроля.

В салоне микроавтобуса на момент остановки находились пассажиры. Известно, что они были работниками одного из городских предприятий. Поэтому правоохранители запретили водителю продолжать перевозить пассажиров. Они составили протокол за управление в состоянии опьянения, постановление за нарушение правил дорожного движения и забрали водительское удостоверение.

Согласно действующему законодательству, за подобное правонарушение 66-летнему водителю грозит штраф в размере более 20 тысяч гривен или административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

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