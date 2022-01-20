В Днепре, на одном из жилых массивов, на днях полностью демонтировали остатки заброшенных детских садов. Как
В течение этого времени они стали убежищем для бездомных и наркоманов, которые вынесли из помещений всю сантехнику и трубы. В полуразрушенных и недостроенных помещениях регулярно совершались различные преступления: грабежи, убийства и изнасилования. По словам местных жителей, к зданиям часто вызывали полицию. А горожане старались обходить эти места "десятой дорогой".
Проводить демонтаж начали еще осенью прошлого года, а вот в минувшие выходные уже вывезли последние конструкции и мусор.
Согласно озвученным планам, на этом городе должны появиться современный спорткомплекс и сквер. Строительство будет проводиться за счет субвенций из государственного бюджета. Известно, что сейчас уже началось проектирование объектов.
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Как уже сообщала Politeka, в Днепре планируют снести известный недострой - отель "Парус". Его начали строить еще в 1975 году, однако с началом перестройки замедлилось, а в 1989 году полностью остановилось. Теперь здание легче снести, чем достраивать. На месте гостиницы "Парус" может появиться новый микрорайон.
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