В Днепре на одном из кладбищ местный сторож задержал вора. Как сообщает "Репортер. Днепр", инцидент произошел в ночь с 19 по 20 января на Сурско-Литовском кладбище.

Во время очередного обхода кладбища, охранник заметил двух мужчин, которые несли металлический памятник. Сторож погнался за ворами и схватил одного из них. Другому удалось сбежать.

Когда приехала полиция, выяснилось, что задержанный - местный житель 1976 года рождения. Он рассказал, что с приятелем решили похитить памятник, чтобы потом сдать его на металлолом. Мужчина был доставлен в ближайший участок полиции. Личность и место нахождения второго вора сейчас устанавливают правоохранители.

Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре завершен полный демонтаж недостроенных помещений нескольких детских садов. Их строительство было начато более 20 лет назад. Однако не было завершено. Долгое время это место пользовалось "дурной славой" у местных жителей. Недострои стали убежищем для бездомных и наркоманов. Там постоянно происходили грабежи, убийства и изнасилования.

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