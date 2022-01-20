В Днепре практически на глазах у правоохранителей из окна многоэтажки выпал мужчина. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел 20 января на проспекте Гагарина.

Патрульные полицейские как раз оформляли ДТП, когда услышали какой-то необычный шум. Когда правоохранители подошли ближе, то увидели на тротуаре пострадавшего. Как выяснилось впоследствии, им оказался местный житель 1983 года рождения.

Патрульные вызвали медиков. Они пытались спасли пострадавшего, однако мужчина получил травмы, оказавшиеся несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что по себе он оставил предсмертную записку. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как уже сообщала Politeka, на днях в городскую больницу Кривого Рога госпитализировали мужчину с огнестрельным ранением шеи. Как выяснилось, мужчина пытался покончить с собой. Для этого вышел во двор дома, приставил пистолет к голове и нажал на курок. По неизвестным причинам пуля попала в шею. Свидетели происшествия вызвали "скорую помощь".

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