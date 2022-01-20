Вечером 19 января в полицию обратился мужчина, который заявил, что его дома разгромил сосед. Об этом
Как удалось выяснить, в квартиру потерпевшего неожиданно ворвался сосед с ножом и топором. Угрожая ими, неадекватный сосед начал крушить все вокруг. А после чего ухватил репродукцию картину "Три богатыря" и убежал.
Полиция быстро задержала поклонника творчества Виктора Васнецова. Картину изъяли, неадеквата задержали. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения. Начато следствие.
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Как уже сообщала Politeka, на днях в Днепре неадекватный покупатель напал на кассира одного из супермаркетов города Мужчина хотел выйти из магазина не заплатив за товар - две бутылки пива. Кассирша сделала замечание покупателю, а потом начали звать охрану. В ответ мужчина начал угрожать ножом, а затем ударил женщину по лицу. Охрана супермаркета задержала наглеца и передала его полиции.
Правоохранители должны установить причины агрессивного поведения молодого человека. Сейчас решается вопрос о наказании неадеквата.
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