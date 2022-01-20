В Днепре живет собака, которая может претендовать на звание "долгожителя собачьего рода". Удивительную историю о псе, по имени Тяпа, рассказали ветеринары клиники "На Рабочей" на своей Facebook-странице.

Впервые врачи увидели собаку в 2006 году, когда ее в клинику привез неравнодушный мужчина. Выяснилось, что накануне животное попало под колеса автомобиля. После аварии пришлось ампутировать заднюю лапу. Однако у животного начались осложнения. Ветеринары клиники провели тщательное обследование собаки и нашли другие заключения после наезда машины. В частности, из-за травмы позвоночника животному была противопоказана чрезмерная активность. Как такие условия создать для бездомной собаки - вопрос достаточно сложный.

Тем не менее, у Тяпы есть человек-друг, по имени Сергей. И именно благодаря ему, животное уже на протяжении 13,5 лет живет в комфортных условиях ветеринарной клиники. Мужчина не только оплачивает содержание животного, а почти ежедневно приезжает в клинику, выгуливает Тяпу, балует ее чем-то вкусненьким.

Ветеринары отмечают, что благодаря такой заботе Тяпа находится в отражающей физической форме, даже несмотря на свои недостатки. К тому же по приблизительным подсчетам, собака имеет возраст более 19 лет. Поэтому, если бы это можно было доказать документально, Тяпа могла стать одной из самых страшных собак Украины. Сейчас это звание носит такса Нюра, она прожила 19 лет, 8 месяцев и 18 дней. Врачи хотят найти лабораторию, которая бы смогла подтвердить возраст Тяпы.

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