В Кривом Роге в 6:17 21 января зафиксировано землетрясение. Об этом сообщила прессслужба Главного центра специального контроля.

Как отметили в Ведомости, источник землетрясения находился на глубине 5 километров. Его сила составила 3,3 по шкале Рихтера. Специалисты утверждают, что такие землетрясения могут испытывать лишь некоторые люди, которые находятся в помещении. Люди могут замечать колебания легких предметов. Это более заметно на верхних этажах многоэтажек. Под открытым небом, подобное землетрясение можно ощутить лишь при очень благоприятных условиях.

Как пояснили в Центре специального контроля, данное землетрясение похоже на колебания, которые образует легкий грузовик. Также в ведомстве напомнили, что предыдущие землетрясения были зарегистрированы на территории Днепропетровской области 23 июня 2013 но 29 июля 2017 и были несколько сильнее. Сила магнитуды составляла 4,5 и 4,1 по шкале Рихтера соответственно.

Как уже сообщала Politeka, на днях в румынских горах Вранча было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,4. он распространился и по территории Украины. незначительные толчки могли почувствовать жители городе Измаил Одесской области. Как отметили в прессслужбе ГСЧС, данное землетрясение негативных последствий не принесло. Местные жители к спасателям не обращались

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