В Днепре несовершеннолетний вандал повредил трамвай. Как передает Telegram-канал "Мой Днепр", инцидент произошел по маршруту №19.

Как рассказали свидетели, с начала подросток повис на перилах и раскачивался. когда же трамвай начал двигаться неожиданно дал ногой в боковое стекло. От силы удара оно разлетелось вдребезги. Подросток, как ни в чем ни бывало, просто вышел на первой же остановке.

Никто не остановил малолетнего вандала. Кондуктор находился на время инцидента в другом вагоне. А пассажиры, ставшие свидетелями инцидента, не сделали парню замечаний, а просто на другую сторону трамвая, чтобы им не дуло.

Как уже сообщала Politeka, в начале года городские чиновники рассказали о регулярных случаи вандализма, от которых страдают новые общественные уборные. За прошлый год в Днепре их было установлено около 15.

По словам заместителя городского головы Михаила Лысенко, в современных общественных уборных есть все необходимое: туалетная бумага, мыло, вода. Пользоваться же ими можно бесплатно. Однако, это похоже не всем горожанам по нраву. Ибо как иначе объяснить тот факт, что из общественных туалетов постоянно исчезают туалетная бумага, мыло и даже ершики для унитазов. В самих помещениях постоянно появляются новые граффити, разбивается мебель и сантехника.

Напомним, в Днепре массово демонтировали здания детсадов: что построят на этом месте

Как сообщала Politeka, пьяный водитель маршрутки развозил пассажиров по Днепру: что известно

Также Politeka писала, что Трагическое ДТП с микроавтобусом в Кривом Роге: кадры с места событий