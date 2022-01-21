В Днепре в парке Глобы сотрудник парка обнаружил труп мужчины. Как
Прибывшие на место вызова полицейские установили, что погибшему на вид 50-60 лет. Рядом с телом были найдены пакеты с пустыми бутылками из-под пива. Похоже погибший был бездомным. Сейчас его личность пытаются установить правоохранители. Также рядом с телом было свежее пятно крови.
В парке продолжают работать правоохранители.
Как уже сообщала Politeka, в Днепре, практически, на глазах правоохранителей, мужчина совершил самоубийство. Трагедия произошла 20 января в одной из многоэтажек на проспекте Гагарина. Патрульный экипаж как раз занимался оформлением ДТП, когда услышал непривычный шум. Решив проверить, полицейские заметили возле одного из домов мужчину, что лежал на земле. Выяснилось, что он выпрыгнул из окна собственной квартиры.
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Местный житель 1983 года рождения был жив, когда его нашли правоохранители. Однако он получил травмы, оказавшиеся не совместимыми с жизнью. Поэтому медикам его спасти не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что по себе он оставил предсмертную записку.
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