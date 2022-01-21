В Днепропетровской области за последние три десятилетия значительно сократилось численность населения. Об этом свидетельствуют данные опубликованные Главным управлением статистики в Днепропетровской области.

Причем худшие показатели именно за прошлый, 2021, год. Так, по состоянию на 1 декабря 2021 года, в области было зарегистрировано почти 3 миллиона 100 тысяч человек. А в 2020 году количество населения составляло более 3 миллионов 146 жителей. То есть за один год многочисленность населения сократилась на 46 тысяч человек.

Одной из причин столь катастрофического изменения количества населения, специалисты называют естественный путь сокращения. То есть количество умерших значительно больше чем рожденных. Сейчас в Днепропетровской области на одного родившегося приходится трое умерших. За период с 1 января по 30 ноября в регионе родилось 18 тысяч 57 детей, из них до года не дожило - 134 ребенка. Умерло же за соответствующий период почти в три раза больше - 59 тысяч 300 жителей области.

Уменьшается количество населения и из-за миграции, хотя и не так катастрофично. Так, в прошлом году из области выехало более 29 тысяч человек. В то же время прибыло 28 новых жителей региона.

Специалисты отмечают, что такие данные являются худшими показателями за последние 30 лет.

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