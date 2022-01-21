Настоящая любовная драма развернулась 21 января в одном из домов по улице Василия Тютюнника. Как сообщает "Информатор", в одной квартир отдыхала кампания из трех девушек и парня.

Около часа ночи парень со своей девушкой начали выясняли отношения. Ссора переросла в конфликт, во время которого девушка заявила, что хочет разорвать отношения с парнем. Недовольный влюбленный, похоже, с таким решением был не согласен, поэтому схватился за нож. Парень нанес девушке несколько ударов ножом в область шеи. А потом начал бить ножом себя.

Девушки из компании вызвали полицию и врачей скорой помощи. Последние госпитализировали обоих горе-влюбленных в больницу. Их состояние медики оценивают как тяжелое. На месте происшествия работали правоохранители. Они должны выяснить все обстоятельства произошедшего.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре мужчина провалился в канализационный люк, выходя из такси. Инцидент произошел на парковке автомобилей как раз напротив военного госпиталя. Мужчина выходя из машины не заметил открытый люк и упал на глубину почти три метра. Во время падения он получил травмы бедра, колена и многочисленные ушибы. Пострадавший все травмы зафиксировал документально и написал заявление в полицию.

Напомним, мужчина с топором ворвался к соседу в Днепре: "начал крушить жилье и..."

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